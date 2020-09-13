İran'dan saldırı duyurusu

Rudaw’ın haberine göre İran Devrim Muhafızları Urmiye Karargâhı Komutan Yardımcısı General İsmail Halilzade, söz konusu bombardımanın Sine’de öldürülen İranlı askerin intikamı için gerçekleştirildiğini ifade etti.







Halilzade, "Son günlerde icra edilen operasyonlarda İslam Devrimi karşıtı teröristlerin karargahı tamamen imha edildi. Bunun yanı sıra anlaşmazlık yaratmak amacıyla Türkiye-İran sınırında konuşlandırılan birçok terör grubu da hedef alındı" dedi.





Halilzade "Onlar kötü eylemlerine devam ederlerse, teröristlerin sınırın diğer tarafındaki mevzileri Devrim Muhafızları topçu birlikleri tarafından hedef alınacak" uyarısında bulundu.





İranlı general, gerçekleştirdikleri operasyon ve bombardımanlar nedeniyle ABD’nin “büyül hayal kırıklığı” yaşadığını da savundu.İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPİ) Peşmerge Komutanlarından Kawa Behrami, Sidekan kırsalına düzenlenen bombardımanda herhangi bir kayıp yaşamadıklarını açıkladı.





İran ordusu 9 Eylül günü de Erbil’in Soran ilçesine bağlı Sidekan kırsalında bulunan Telan tepelerini hava topları ile bombalamıştı.