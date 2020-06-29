Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan şoke eden hamle! /29 Haziran 2020 14:40

İran'dan şoke eden hamle!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) mali müeyyide uyguladığı İran tartışmalı bir hamle yaptı.

SHABER3.COM

İran hükûmeti, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın yakalanması için Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (INTERPOL) yardım talep etti.

İran, ABD Başkanı Donald Trump hakkında tutuklama kararı çıkararak Interpol'e bildirdi.

İran hükûmeti, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani suikastindeki dahli sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump hakkında tutuklama emri çıkardı. 

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTİ

Süleymani'nin içinde bulunduğu taşıt 3 Ocak 2020'de Irak'ın başşehri Bağdat'ta ABD ordusuna ait silahlı hava aracı (SİHA) tarafından havaya uçurulmuştu. Saldırıda Süleymani hayatını kaybetmişti.  

ABD, 2018 yılından beri İran'a mali müeyyide uyguluyor.  


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