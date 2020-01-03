Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan suikaste ilk tepki: Mutlak bir intikam /03 Ocak 2020 10:57

İran'dan suikaste ilk tepki: Mutlak bir intikam

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani suikastinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" dedi.

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İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

İran ayrıca, ABD'nin söz konusu saldırısını 'uluslararası terör eylemi' olarak nitelendirdi. 

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Meclisi'nin de Süleymani suikastinin ardından acil gündemle toplandığı öğrenildi.

Hamaney: ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de, Süleymani suikastinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" dedi.

Hamaney ayrıca Süleymani'nin ölümü nedeniyle İran'da 3 günlük yas ilan etti.

Hamaney ayrıca, Süleymani'nin kaybının acı olduğunu ancak mücadelenin zafere dek süreceğini ve 'suçluların' hayatını cehenneme çevireceğini söyledi

'ABD'ye karşı uluslararası direnişi perçinleyecek'

İran Dışişleri Bakanlığı da, ABD'nin İran üst düzey komutanını öldürmesiyle ilgili olarak "ABD'nin Ortadoğu'daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki faaliyetlerine karşı uluslararası direnişi perçinleyecektir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zarif, şunları söyledi:

"IŞİD'e, El Nusra'ya ve El Kaide'ye karşı en etkili savaşan kuvvetin lideri General Süleymani'nin hedef alınması ve suikaste uğraması, bölgede tansiyonun son derece tehlikeli ve aptalca bir şekilde yükseltilmesidir. ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır"

'ABD'den acı bir intikam alınacak'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız" ifadelerini kullandı. 

?Öte yandan, Tahran yönetiminin ABD'yi de temsil eden İsviçre elçisini Dışişlerine çağırarak 'Güçlü bir şekilde protesto ettiği' öğrenildi.

İran Savunma Bakanlığı: Ezici bir intikam alınacak

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami de, yaptığı açıklamada "Tahran, Süleymani'nin öldürülmesi için ezici bir intikam alacak" ifadelerini kullandı.
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