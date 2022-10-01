İran'dan Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), gerçekleşecek "planlı bakım ve onarım çalışmaları" nedeniyle İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'ndan 2-9 Ekim arasında gaz akışının duracağını bildirdi.





BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği" aktarıldı.





Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir" ifadeleri kullanıldı.