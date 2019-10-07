Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan Türkiye'ye Suriye'de yardım çağrısı /07 Ekim 2019 20:14

İran'dan Türkiye'ye Suriye'de yardım çağrısı

Şam yönetiminin en güçlü bölgesel müttefiki olan İran, Türkiye'yle ABD arasında Suriye'nin kuzeyi konusunda yaşanan son gelişmelerde Adana Mutabakatı'na işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'yi 'Suriye'de konu dışı bir işgalci' olarak niteleyip, "Adana Mutabakatı Türkiye ve Suriye için bir çerçeve çiziyor - İran yardım etmeye hazır" dedi.

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Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyi konusunda varmış göründüğü son anlaşmanın ardından, Şam yönetiminin en güçlü bölgesel müttefiki İran’dan da bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Adana Mutabakatı çerçevesinde çözüm önererek “İran yardım etmeye hazır” dedi.

‘ABD’YE BEL BAĞLAMAYA GEREK YOK’

Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’yi ‘Suriye’de konu dışı bir işgalci’ olarak niteledi; ‘güvenlik için ABD’nin iznine veya ABD’ye bel bağlamaya gerek olmadığını’ belirtti. İranlı bakan, ‘Suriye’de barışı sağlamanın ve terörle mücadele etmenin tek yolunun toprak bütünlüğüne ve Suriye halkına saygıdan geçtiğini’ belirterek, “Adana [Mutabakatı] Türkiye ve Suriye için bir çerçeve çiziyor – İran yardım etmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Suriye yönetiminin en güçlü müttefiki olan Rusya da konuya ilişkin açıklamasında, Suriye’nin toprak bütünlüğüne işaret etmişti. 
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