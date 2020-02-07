İran'dan Türkiye'ye yeni Suriye teklifi

İran BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahti Revançi, İdlib konusunda Türkiye ile Suriye arasındaki ihtilafın çözümü için yardıma hazır olduklarını söyledi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Tahti Revançi, ülkesinin İdlib konusunda Suriye ile Türkiye arasındaki ihtilafın çözümü için yardıma hazır olduğunu söyledi.





BM Güvenlik Konseyi’nin dünkü İdlib konulu oturumunda konuşan Revançi “İran Astana Sürecinin garantör ülkesi olarak İdlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafın çözümüne yardımcı olmaya hazırdır" dedi.





Revançi “Bölgedeki durum kaygı verici bu yüzden krizin kontrol edilemez hale gelmesini önlemeliyiz” diye konuştu.





İdlib’deki duruma ilişkin Soçi Mutabakatı’nı hatırlatan Revançi, “krizin siyasi yollarla çözüleceğinden emin olunması gerektiğini aynı anda teröristlerin fırsattan yararlanarak durumlarını güçlendirmeye izin verilmemesi gerektiğini” söyledi.





İranlı temsilci, Suriye’nin egemenlik, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve birliğine saygı duyulmasının gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.





BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de dünkü oturumda yaptığı konuşmada İdlib’deki durumu görüşmek üzere yakın zamanda İran’ı ziyaret edeceğini söyledi.