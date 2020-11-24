Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan yeni ABD hamlesi /24 Kasım 2020 00:05

İran'dan yeni ABD hamlesi

İran yönetiminin yaptırımların İran halkının sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceklerini ifade ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Hukuk ve Parlamento İşleri Bakan Yardımcısı Tahir Mevhibeti, ABD yaptırımlarının İran halkının sağlığını olumsuz etkilediği ifade ederek, ambargolar nedeniyle ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceklerini açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığının online düzenlenen toplantısında konuşan Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Hukuk ve Parlamento İşleri Bakan Yardımcısı Tahir Mevhibeti, ABD yaptırımları nedeniyle İran halkının sağlığının zarar gördüğünü ifade etti.

ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceklerini söyleyen Mevhibeti, "ABD yaptırımları halk sağlığına birçok alanda zarar verdi. Bu nedenle ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet edeceğiz. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından takip edilmektedir" dedi.

ABD yaptırımlarının Koronavirüs'le mücadeleyi olumsuz etkilediğini kaydeden Mevhibeti, "Sağlık Bakanlığı olarak gerekli belge ve bilgileri, uluslararası kurumlar nezdinde konuyu takip etmesi için Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı'na ileteceğiz" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'dan yeni ABD hamlesi Sonraki Haber >>

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:34:58