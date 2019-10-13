İran'dan yeni doğalgaz rezervi açıkalması

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yapılan arama tarama çalışmalarında 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğu açıklandı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Rıza Dahkan'ın Petrol Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, Fars eyaletinin güneyinde yeni bir doğalgaz rezervinin bulunduğu belirtildi.





Dahkan, söz konusu bölgede geçen yıl başlayan arama tarama çalışmaları sonucu 4 bin 632 metre derinlikte 19 trilyon fitküplük (540 milyar metreküp) doğalgaz rezervi bulunduğunu, bunun 13 trilyon fitküpünün çıkarılabileceğini söyledi.





"İrem" adını verdikleri ve Şiraz'ın 200 kilometre güneyinde bulunan yeni gaz alanının, 40 milyar dolar tutarındaki 385 milyon varil doğalgaz kondensatına sahip olduğunu belirten Dahkan, İrem Gaz Alanı'nın, Güney Pars'taki bir bölüme eşit olduğunu ve Tahran'ın 16 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.