Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan yeni koronavirüs adımı /01 Kasım 2020 21:56

İran'dan yeni koronavirüs adımı

Koronavirüs vakalarındaki atışın yaşandığı ülkelerden olan İran'da 25 eyalete özel araçla giriş-çıkışların yasaklandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Koronavirüs pandemisinin yeni dalgasının vurduğu İran'da 25 eyalete yarından itibaren özel araçla giriş-çıkışlar yasaklandı.

Sputnik'in İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'ndan aktardığına göre (ISNA) Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari'nin yazılı açıklamasında, "Tahran ve Elborz eyaletlerinin de aralarında bulunduğu 25 eyalete özel araçlarla giriş-çıkışlar yasaklandı" dedi.

Açıklamada Rezevi Horasanı, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Fars, Huzistan, Kürdistan, İsfahan, Kum, Merkez, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Yezd, Loristan, İylam, Çaharmahal-Bahtiyari, Hemedan, Zencan, Kirman ve Simnan'da uygulanacak yasağın, yarın yerel saatle 12.00'de başlayıp cuma günü 24.00'te sona ereceği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, Covid-19 önlemleri kapsamında 25 eyalet merkezinde zorunlu olmayan işyerlerinin 4 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar 10 günlük süreyle kapatılacağını duyurmuştu.

© Sputnik
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