İran'dan yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşları durdurma kararı

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Malezya'da İran uçaklarına yakıt verilmemesi üzerine bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.





İran Havayolları Şirketleri Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle Malezya uçuşlarını askıya aldıklarını belirtti.





ABD tarafından Malezya havalimanlarındaki akaryakıt şirketlerinin İran uçaklarına yakıt sağlamaları halinde yaptırıma tabi olacakları bilgisi verildiğini aktaran Samani, "Amerikalılar ile iş birliği yapan Malezya artık İran Havayollarına yakıt sağlamamaktadır. İran uçaklarına yakıt verilmediği için bugün İran Havayolları'nın Malezya'ya son uçuşu gerçekleşecek" dedi.







Washington yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yönelik sivil havacılık sektörünü de kapsayan ağır yaptırımları devreye sokmuştu.





ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Nisan 2021 itibarıyla Avrupa Birliği'nin (AB) aracılığında nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamış ancak nihai anlaşmaya varılamamıştı.