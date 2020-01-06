Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın ABD'ye vereceği cevap belli oldu /06 Ocak 2020 19:51

İran'ın ABD'ye vereceği cevap belli oldu

Kasım Süleymani'nin ABD suikastı sonrası öldürülmesinin ardından İran'ın ABD'ye vereceği cevap açıklandı. İran dini lideri Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan konuyla ilgili konuştu.

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Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan, CNN'e verdiği röportajda "Savaşı Amerika başlattı. Bu nedenle yaptıklarına denk bir karşılığı kabul etmeliler" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD'ye "kesinlikle askeri bir karşılık vereceklerini ve askeri tesisleri hedef alacaklarını" söyledi.

CNN'e konuşan Deghan, ABD'ye bölgede İran'la bağlantısı olan milis güçleri aracılığıyla değil, doğrudan kendilerinin karşılık vereceklerini ve acele etmeyeceklerini belirterek "Savaşı Amerika başlattı. Bu nedenle yaptıklarına denk bir karşılığı kabul etmeliler. ABD bize doğrudan saldırdı, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bu süreci sona erdirecek tek, bize vurdukları darbeye denk bir darbe almaları. ABD bundan sonra yeni bir döngü peşinde olmamalı" dedi.

ABD'nin bölgede büyük bir askeri varlığı var. Suudi Arabistan'a binlerce asker gönderen ABD'nin Irak'ta yaklaşık 5.000 askeri üssü bulunuyor. Bunların dışında ABD'nin Katar'da büyük bir hava üssü, Bahreyn'de donanma gücü, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de birlikleri var.

'HİÇBİR AMERİKAN ASKERİ, ÜSSÜ, GEMİSİ VE SİYASİ MERKEZİ GÜVENDE OLMAYACAK'

İran'ın eski savunma bakanlarından olan Deghan, mülakatta ABD Başkanı Trump'ın aralarında İran'da kültürel açıdan büyük öneme sahip yerlerin de bulunduğu 52 hedef belirledikleri yönündeki tehdidi için şunları söyledi:
 
"Bu tweet'ler gülünç ve saçma. O, 52 diyorsa biz de 300 diyoruz. Bunların hepsi bizim için ulaşılabilir. Hiçbir Amerikan askeri personeli, hiçbir Amerikan siyasi merkezi, hiçbir Amerikan askeri üssü ve hiçbir Amerikan gemisi güvende olmaz. Trump uluslararası hukuku bilmiyor. BM kararlarını tanımıyor. O, gerçek bir gangster ve kumarbaz."
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