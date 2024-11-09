İran'ın Donald Trump'ı öldürmeyi planladığı iddia edildi

Euronews'te yer alan habere göre ABD Adalet Bakanlığı, Donald Trump'ı başkan seçilmeden önce öldürmeyi amaçladığı iddia edilen kiralık katil planıyla bağlantılı olarak İranlı bir adamı suçladı.



Müfettişler Trump'ı öldürme planını, hırsızlık suçundan Amerikan hapishanelerinde yatmış olan ve Tahran'ın gözetleme ve suikast planları için görevlendirdiği suç ortaklarından oluşan bir ağa sahip olduğu söylenen Farhad Shakeri'den öğrendi.



Manhattan'daki federal mahkemede yapılan suç duyurusuna göre Shakeri bir telefon görüşmesinde müfettişlere, İran'ın paramiliter Devrim Muhafızları'ndaki bir bağlantısının Eylül ayında kendisine diğer işleri bir kenara bırakıp yedi gün içinde Trump'ı izlemek ve öldürmek için bir plan hazırlaması talimatını verdiğini öne sürdü.



Suç duyurusuna göre, Shakeri, yetkilinin kendisine yedi günlük süre içinde bir plan oluşturamazsa, planın seçim sonrasına erteleneceğini söylediğini aktardı.



ABD hükümeti Shakeri'nin tutuklanmadığını ve İran'da olduğuna inanıldığını bildirdi.



Jonathan Loadholt ve Carlisle Rivera olarak tanımlanan diğer iki sanığın avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.



İran'ın BM Misyonu da yorum yapmayı reddetti.



Trump'ın sözcüsü Steven Cheung ise seçilmiş başkanın suikast planından haberdar olduğunu ve hiçbir şeyin onu "Beyaz Saray'a dönmekten ve dünya çapında barışı yeniden tesis etmekten" alıkoyamayacağını dile getirdi.



Çocukken ABD'ye göç eden ancak hırsızlık suçundan 14 yıl hapis yattıktan sonra sınır dışı edilen Afgan uyruklu Shakeri, müfettişlere Devrim Muhafızları'ndaki bağlantısı tarafından New York'ta yaşayan iki Yahudi-Amerikalı'nın ve Sri Lanka'daki İsrailli turistlerin öldürülmesini planlamakla görevlendirildiğini de söyledi.



Suç duyurusunda Shakeri'nin İran'dayken FBI ajanlarıyla yaptığı bir dizi kayıtlı telefon görüşmesinde bu planların bazı ayrıntılarını açıkladığı belirtiliyor.



Shakeri'nin müfettişlere söylediğine göre işbirliğinin nedeni, ABD'de hapiste olan bir ortağı için daha az hapis cezası almaya çalışmaktı.



Yetkililer Shakeri'nin verdiği bilgilerin bir kısmının yanlış olduğunu tespit etse de, Trump'ı öldürme planına ve İran'ın büyük miktarlarda para ödemeye istekli olduğuna ilişkin ifadelerinin doğru olduğu belirlendi.



Başsavcı Merrick Garland yaptığı açıklamada "Dünyada ABD'nin ulusal güvenliğine İran kadar ciddi bir tehdit oluşturan çok az aktör vardır," dedi.



FBI Direktörü Christopher Wray'e göre dava, İran'ın "ABD vatandaşlarını" ve "Tahran'daki rejimi eleştiren diğer hükümet liderlerini ve muhalifleri" hedef almaya yönelik girişimlerinin devam ettiğini gösteriyor.



İranlı ajanlar ayrıca, Trump'ın kampanya ortaklarına ait e-postaları hackleme ve sızdırma operasyonu yürüttü.



İstihbarat yetkilileri İran'ın Trump'ın yeniden seçilmesine karşı çıktığını ve Trump'ın Washington ile Tahran arasındaki gerilimi arttırma ihtimalini daha yüksek gördüğünü düşünüyor.



Trump'ın ilk yönetimi İran'la dönüm noktası niteliğindeki nükleer anlaşmayı feshetmiş, ekonomik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuş ve İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi emrini vererek İranlı liderlerin intikam yemini etmesine yol açmıştı.