Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı /13 Ocak 2020 12:22

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısı düzenlediği Ayn el Esad üssüne giren CNN International, ABD güçlerinin saldırıdan 2.5 saat önce haberdar olduğunu ve sığınaklara saklandığını duyurdu.

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

CNN International'ın Arwa Damon, Tamara Qiblawi ve Brice Laine tarafından hazırlanan haberi, İran'ın Irak'taki ABD üssüne füze saldırısında can kaybı yaşanmamasının nedenlerini ortaya koydu.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesine misilleme olarak, İran, Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 km batısında yer alan Ayn el Esad ve Erbil'deki üslerin ABD güçlerinin konuşlu olduğu bölümlerine füze saldırısı düzenlemişti. 

Ayn el Esad üssünün içinden görüntüler aktaran ve askerlerle mülakat yapan CNN International'a göre ABD güçleri İran saldırısından 2.5 saat önce haberdar oldu. Dolayısıyla ABD askerlerinin çoğu, yerel saatle 23.00 sularında hava üssünü terk etti.

Üste kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı.

Askerlerin saldırı olacağını bildiği, ama saldırının nasıl düzenleneceğini bilmediği ifade edildi.Perşembe günü 01.30 sularında Ayn el Esad üssüne ilk füzeler isabet etti.

Sığınakların birkaç metre ilerisine düşen füzeler herhangi bir can kaybına yol açmadı.

3. Dünya Savaşı çıkarma potansiyeli içeren suikasta misilleme füze saldırısı düzenleneceği önceden Tahran tarafından Bağdat'a bildirilmişti.
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