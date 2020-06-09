Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem... /09 Haziran 2020 21:50

İran'ın güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem...

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi.

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İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 21.48'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti

Aynı yerde yerel saatle 20.38'de de 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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