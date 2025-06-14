Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın hava saldırısında Fenerbahçe'nin eski koçu Itoudis'in binası da vuruldu! /14 Haziran 2025 13:53

İran'ın hava saldırısında Fenerbahçe'nin eski koçu Itoudis'in binası da vuruldu!

Fenerbahçe'nin eski koçu Dimitris Itoudis'in Tel Aviv'de yaşadığı bina, İran'ın başlattığı füze saldırısında vuruldu. Ülkesi Yunanistan'da olduğu açıklanan Itoudis'in binasının hasar aldığı ancak dairesinin iyi durumda olduğu belirtildi.

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İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in kaldığı binanın da isabet aldığı açıklandı.

İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına karşılık olarak başlatılan hava saldırıları, akşam saatlerinde Tel Aviv'in birçok noktasını hedef aldı. İran füzelerinin isabet ettiği binalardan birinde, şu an Hapoel Tel Aviv'i çalıştıran Yunan koç Itoudis'in evinin de olduğu öne sürüldü.

Saldırı anında ülkesi Yunanistan'da bulunan Itoudis'in fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi. Binada hasar meydana gelirken, deneyimli koçun kaldığı dairenin iyi durumda olduğu aktarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hapoel Tel Aviv kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Itoudis'in evinin saldırıdan zarar görmediği ifade edilirken, kamuoyunun doğrulanmamış bilgileri paylaşmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Dimitris Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.
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