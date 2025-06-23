İran'ın misilleme saldırısından sonra ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama!

ABD'nin İran'a 20 Haziran'daki saldırısı sonrasında İran'ın 23 Haziran'da Katar, Irak ve Bahreyn'deki ABD üslerine yönelik gerçekleştirdiği misillemenin sonuçları merakla bekleniyordu. "Savaş Odası"na giren ve kararı beklenen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan açıklama yaptı.









TRUMP: "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI"





NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD üslerine yönelik misillemesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Trump "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim" dedi.Truth Social hesabından açıklama yapan Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:“İran, nükleer tesislerini yok etmemize resmi olarak çok zayıf bir yanıt verdi — bunu bekliyorduk ve etkili bir şekilde karşılık verdik. Toplam 14 füze fırlatıldı — 13'ü düşürüldü, 1’i ise ‘serbest bırakıldı’ çünkü tehdit oluşturmayan bir yöne gidiyordu. Memnuniyetle bildiriyorum ki HİÇBİR Amerikalı zarar görmedi ve neredeyse hiçbir hasar meydana gelmedi. En önemlisi, İran öfkesini ‘boşalttı’ ve umarım artık daha fazla NEFRET olmaz. İran’a, bize önceden haber verdikleri için teşekkür etmek istiyorum; bu sayede can kaybı olmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede Barış ve Uyum yolunda ilerleyebilir, ben de İsrail’i aynı yönde ilerlemeleri için coşkuyla teşvik edeceğim. Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”Trump daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Tebrikler Dünya, şimdi barış zamanı!" dedi.13 Haziran'da İsrail, İran'a saldırı başlatmıştı. Karşılıklı füze atışlarının bir süre devam ettiği "ilan edilmemiş savaş"a ABD de 20 Haziran'da dahil olmuş ve Fordo nükleer tesisini vurmuştu. İran da ABD'ye misilleme yapacağını duyurmuştu. İran, 23 Haziran akşam saatlerinde ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük üssü Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nün de aralarında olduğu ABD üslerini hedef aldı.