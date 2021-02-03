"İran'ın nükleer silah yapması için sadece 6 ay var"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) göreve gelen Başkan Joe Biden yönetiminden Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz ay bu sürenin bir yıldan 3-4 ay gibi bir zaman dilimine düştüğünü açıklamıştı.







Euronews'te yer alan haberde Trump yönetiminin görevde kaldığı süre boyunca İran'ın nükleer projelerine ve gücüne büyük darbe vurduğunu söyleyen İsrail Enerji Bakanı Steinitz, "İran, uranyum zenginleştirmek için gerekli tüm işlemleri eksiksiz yaparlarsa, bir senenin yarısı kadar sürede bu silahları geliştirebilir. Silahların menzillerini konuşacak olursak, sanırım bu işlem 1-2 seneyi bulabilir." iddialarında bulundu.





Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer İzleme Örgütü, Tahran yönetiminin 2015 yılında ABD ve Batılı ülkelerle yaptığı anlaşmanın tek taraflı olarak feshi sonrası uranyum zenginleştirme kapasitesini 2.4 tonla, anlaşma öncesinin 10 katına çıkardığını açıklamıştı.