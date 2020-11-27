İran'ın önde gelen nükleer fizikçisine suikast

İran'ın nükleer programının üst düzey yetkililerinden nükleer fizikçi Muhsin Fakhrizade, Tahran'ın doğusundaki Demavend bölgesinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.





Yarı-resmi Fars haber ajansı Fakhrizade'nin kaldırıldığı hastanede yapılan resüsitasyon çabalarına rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu.





İmam Hüseyin Üniversitesi'nde profesör olan Fakhrizade, İran Savunma Bakanlığı'nın nükleer projelerinde görev alıyordu.





İran Devrimci Muhafızları komutanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin bilim insanlarına yönelik suikastların intikamını alacağını belirtti.





İsrail'in İranlı bilimcilere yönelik suikastları

İsrail'in 2010-2012 yılları arasında İran'da 4 nükleer bilimciyi suikastla öldürdüğü batılı istihbarat servislerince dile getirilmiş, İsrail bu suçlamaları yalanlamamıştı.





Bazı yerel medya organları Fakhrizade'nin suikast sonucu öldürüldüğü haberlerini geçmesinin ardından resmi haber ajansları olayı suikast girişimi olarak duyurmuştu.





Presstv'de yer alan haberde Fakhrizade'nin bugün Tahran'ın Demavend bölgesinde en az bir patlayıcı ve bir dizi saldırgan tarafından açılan ateşle hedef alındığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Nükleer fizikçi ile birlikte saldırıda yaralanan birden çok kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.





Yarı-resmi Fars haber ajansı ise olayı "İran'ın önde gelen fizikçisi Muhsin Fakhrizadeh Tahran yakınlarında suikast girişimiyle hedef alındı" diye duyurdu.





Resmi ISNA ajansı da Fakhrizade'nin adını vermeden, haber kaynaklarının ülkenin nükleer bilimcilerinden birinin, silahlı korumasıyla kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada suikasta uğradığını bildirdiğini duyurdu.





Ajans nükleer bilimcinin sağlık durumuna ve saldırganların kimliklerine dair açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.