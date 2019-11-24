Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın Rusya'dan istediği miktar açıklandı /24 Kasım 2019 19:15

İran'ın Rusya'dan istediği miktar açıklandı

Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren İran'ın Rusya'da istediği borç miktarı açıklandı.

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İran'da 15 Kasım'dan bu yana akaryakıt zammı protestoları sürerken yönetimin, Rusya'dan 2 milyar dolarlık kredi talebinde bulunduğu bildirildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Tahran yönetiminin termik santraller, hidroelektrik santralleri, demiryolları ve metro vagonlarının inşaatı ve imalatı gibi projeler için ek kredi istediğini belirtti.

İran'ın Rusya'dan yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kredi istediğini kaydeden Novak, "Onlara tahsis ettiğimiz hibeler vardı, toplam tutarı 5 milyar dolara çıkarmamızı istiyorlar" dedi.

ABD yönetiminin, son dönemde İran'a yönelik yaptırımlarını sıkılaştırması, ülkenin petrol ihracatını da büyük ölçüde kesintiye uğratmış ve ekonomisini durgunluğa itmişti.
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