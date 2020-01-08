Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın saldırısında can kaybı var mı? /08 Ocak 2020 12:38

İran'ın saldırısında can kaybı var mı?

İran Devlet Televizyonu, Irak'taki Amerikan üslerinin İran ordusu tarafından vurulması sonucu 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti. ABD tarafından ise bu açıklamalara yalanlama geldi CNN'e konuşan ABD'li yetkililer vurulan üstlerde asker olmadığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün karadan karaya onlarca balistik füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. Bu saldırılarda ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğü ileri sürüldü.


İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıyla ilgili Amerikalı yetkililerden de açıklama geldi.

CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD askeri yetkilisi, ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu söyledi.

Yetkili, bu sayede tehlikeden etkilenebileceklerin sığınaklara gitmek için yeteri kadar süresi olduğunu aktardı. Yine kanala konuşan başka güvenlik yetkilileri ise Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'nde ABD'lilerin olmadığını aktardı.

'BİZDEN BİRİLERİ YOK'

CNN'e konuşan Iraklı yetkililer kendilerinden saldırılar sırasında hayatını kaybeden birilerinin olmadığını söyledi.

İran'ın İngilizce televizyon kanalı Press TV ise füzelerin amaçlanan Amerikan hedeflerine isabet ettiğini duyurmuştu. Saldırıda 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Daha önce Amerikan televizyonlarına konuşan bazı Amerikalı yetkililer, İran'ın kimi hedeflerinin isabet etmediğini ifade etmişti.
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