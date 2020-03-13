Samanyolu Haber /Gündem / İran'ın toplu Koronavirüs mezarları uzaydan görüntülendi /13 Mart 2020 13:55

İran'ın toplu Koronavirüs mezarları uzaydan görüntülendi

Washington Post, "İran'ın Kum kentinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği toplu mezarlara ait olduğunu" iddia ettiği uydu görüntülerini yayımladı. Görüntüler "ülkede ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla" şeklinde yorumlandı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli basın kuruluşu Washington Post, Koronavirüs (Covid-19) salgınının en etkili olduğu ülkelerden İran'la ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Gazetenin internet sitesindeki uydu görüntülerinde, Kum'daki "Beheşte Masum" isimli bölgedeki mezarlık alanının 2019 yılı ekim ayında büyük bölümünün boş olduğu; virüsün görülmesinden kısa süre sonra 21 Şubat'tan itibaren ise geniş bir alanda mezarlar kazılmaya başlandığı yer aldı. 

BİR FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Uzunluğu 92 metreyi bulan çukurların uzaydan dahi gözlenebildiğine işaret edilen haberde, bu rakamın neredeyse bir futbol sahası uzunluğunda olduğunun altı çizildi.

Haberde, uzman görüşleri ve bazı ifadelere dayanarak, bu mezarların Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin gömülmesi için kazıldığı ve insanların topluca gömüldüğü ifade edildi.


ÖLENLER KİREÇLENEREK GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Washington Post'a konuşan ve adının açıklanmasın istemeyen ABD merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, uydu görüntülerinde mezarlar yakınında kireç yığınları bulunduğunu ve virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin gömülürken kireçlenmiş olabileceğini savundu.

Haberde, BBC Farsça masasının 3 Mart'ta servis ettiği ve söz konusu mezarlıkta virüsten ölen kişilerin gömülme anını gösteren görüntülere de yer verildi.

Toplu mezarlarla İran'ın birçok defin prosedürünü de terk ederek aceleyle virüs kurbanlarını defnettiği ileri sürüldü.

Açıklanan resmi rakamlara göre, 10 bin kişiye virüs bulaştığı ve aralarında üst düzey devlet yetkililerinin de yer aldığı 429 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen haberlerde, İran'ın gerçek rakamları sakladığı iddialarına da işaret edildi.

Kum'da 846 kişinin virüs kaptığını vurgulayan İranlı yetkililer, bu şehirde kaç kişinin hayatını kaybettiğined dair bir bilgi paylaşmadı.
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