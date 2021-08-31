İran'ın yeni dışişleri bakanından 'nükleer' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, önceki hükümet döneminde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve haziranda ara verilen nükleer görüşmeleri sürdürmeyi planladıklarını ancak müzakerelerin İran'a somut sonuçlar sunması gerektiğini söyledi.





İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Abdullahiyan, Tahran'da muhafazakarların oluşturduğu yeni hükümet döneminde ülkesinin izleyeceği dış politika tercihlerini değerlendirdi.





2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Washington'un tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı uygulanabilir hale getirmek için Batı ile sürdürülen ancak haziranda ara verilen müzakerelerin sorulması üzerine Abdullahiyan, "İran halkının çıkarlarının temin edildiği müzakereleri memnuniyetle karşıladığımızı açıkça belirttik. Biz müzakere masasından kaçmaya çalışmıyoruz ve 13'üncü hükümet, yalnızca somut kazanımlar doğrultusunda İran ve halkının çıkarlarını temin eden müzakereleri sürdürecektir." diye konuştu.





Biden'ın "Tahran'a karşı başka seçeneklere hazırız" açıklamasına tepki





ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede İran hakkında "Diplomaside başarı sağlanamazsa, başka seçeneklere yönelmeye hazırız" şeklindeki açıklamasına işaret eden Abdullahiyan, "Amerikalıların İran'a karşı kullandığı tehdit dilinden vazgeçmedikçe sonuç alamayacaklarını Avrupa Birliği temsilcisine de söyledim." değerlendirmesinde bulundu.





Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerin bir sonraki turunun ne zaman başlayacağına dair soruya ise "Karşı taraf, İran'daki yeni hükümetin oluşturulmasının iki ya da üç ay süreceğinin farkında ve bu konuda planlarını yapabilir. Müzakere konusu, kesinlikle Dışişleri Bakanlığının ve hükümetin gündemindeki konulardan biridir." dedi.





Bağdat Konferansı'nda kendisine ayrılan yerde durmaması





Irak ve Fransa'nın ortak girişimiyle 28 Ağustos'ta düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı sonrasındaki aile fotoğrafı çekildiği sırada dışişleri bakanlarına ayrılan yerde durmak yerine devlet başkanlarının olduğu yere geçmesine ilişkin gelen tepkilerin sorulması üzerine Abdullahiyan, "İran ve İran'ın temsilcisinin gerçek konumu olan noktada durduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.





Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eylülde düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Lider Zirvesi'ne katılacağını aktaran Abdullahiyan, Çin ile imzalanan 25 yıllık İş Birliği Anlaşması'nın uygulanması için çalışacaklarını ve Rusya ve Hindistan ile de bu tür anlaşmalar yapmak istediklerini kaydetti.





İran Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki gelişmeler konusunda sorulan soruya ise bu ülkede tüm tarafların katılacağı kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını desteklediklerini ve bu doğrultuda Afganistan'ın komşularıyla istişarelerde bulunmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.