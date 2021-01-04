Samanyolu Haber /Gündem / İran'ın Zoom toplantısı basıldı: "Katil Süleymani" sloganları /04 Ocak 2021 11:22

İran'ın Zoom toplantısı basıldı: "Katil Süleymani" sloganları

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgın ile birlikte hayatımıza giren Zoom toplantılarında bir ilk yaşandı. İran Büyükelçiliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlediği online anma toplantısını, Zoom etkinliğini basan protestocular yüzünden iptal etmek mecburiyetinde kaldı.

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) insansız hava araçlarıyla (İHA) Irak'ın başşehri Bağdat'ta Uluslararası Havalimanı’na yakın bir yerde düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. 

İran'ın Ankara Büyükelçiliği’nin düzenlediği anma programına İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yazarlar Emin Güneş, Hüseyin Taş ve  Aydın Altay konuşmacı olarak katıldı. 

Çevirim içi toplantıya başlandıktan sonra katılımcıların "katil İran" diye slogan atmaları üzerine toplantı iptal edildi. Protestocuların slogan attıkları esnada isimlerini de "katil Süleyman" olarak değiştirdikleri görüldü.

Toplantıyı basan rejim muhalifleri, etkinliği iptal ettirmeyi başardı. Protestocu kalabalığı ayırt edemeyen elçilik, programı tamamen kapatmak mecburiyetinde kaldı.
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