Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) insansız hava araçlarıyla (İHA) Irak'ın başşehri Bağdat'ta Uluslararası Havalimanı’na yakın bir yerde düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.





İran'ın Ankara Büyükelçiliği’nin düzenlediği anma programına İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, yazarlar Emin Güneş, Hüseyin Taş ve Aydın Altay konuşmacı olarak katıldı.





Çevirim içi toplantıya başlandıktan sonra katılımcıların "katil İran" diye slogan atmaları üzerine toplantı iptal edildi. Protestocuların slogan attıkları esnada isimlerini de "katil Süleyman" olarak değiştirdikleri görüldü.





Toplantıyı basan rejim muhalifleri, etkinliği iptal ettirmeyi başardı. Protestocu kalabalığı ayırt edemeyen elçilik, programı tamamen kapatmak mecburiyetinde kaldı.