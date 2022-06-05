İranlı 2 albayın ölümünde derin sorular

Ölümün üzerindeki sis perdesi





Euronews'ingöre, Aynı birimden diğer bir albayın 21 Mayıs'ta suikasta kurban gitmesi yine bir suikast yaşanıp yaşanmadığı ve olayın arkasında kimin olduğu sorularını gündeme taşıdı.Zira ölümler, yıllardır gizli bir sabotaj ve hedef gözeterek öldürme savaşı yürüten İran ve İsrail arasındaki gerilimin arttığı yeni bir döneme denk geldi.Her iki subay da, İsrailli yetkililerin yurtdışındaki yabancıları öldürmekle görevli olduğunu söylediği, Devrim Muhafızları'nın seçkin ve gizli birimi 840'ın üst düzey üyeleriydi.İran, iki hafta önce ilk subaya gerçekleştirilen suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken New York Times gazetesi İsrailli yetkililerin Amerikalılara ilettiği belgelere ulaşarak suikastın İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiğini ortaya çıkardı. Her ne kadar cuma günü iki üst düzey İsrailli savunma yetkilisi suikastta İsrail'in parmağının olmadığını söylese de kısa bir süre sonra yaşanan ikinci subayın ölümü de gözlerin İsrail'e dönmesine neden oldu.Bununla birlikte olayın İsrail tarafından değil de İranlı güçler tarafından gerçekleştirildiğine dair şüpheler artıyor.Zira ikinci albayın ölüm haberi ilk olarak geçen Perşembe Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Londra merkezli İran televizyon kanalı Iran International tarafından duyuruldu. İran'daki isimsiz kaynaklara dayandırılan haberde Devrim Muhafızları yetkililerinin Albay İsmailzade'nin İsrail için casusluk yaptığından şüphelendikleri ve olaya intihar süsü verdikleri ileri sürüldü.Fakat bu iddia hakkında İran ve İsrailli yetkililer yorum yapmayı reddetti. İranlı resmi haber kuruluşları ise haberi yalanladı. Bununla birlikte İran medyasında ölen subay hakkında çelişkili bilgilerin çıkması İran aleyhine şüpheleri daha da artırdı.Örneğin Kudüs Güçleri'ne bağlı Sabreen News, Perşembe günü Albay İsmailzade'nin evinin balkonundan düştükten sonra "şüpheli koşullar" altında öldüğünü bildirdi. Haberde soruşturmanın devam ettiği belirtildi.İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise albayın evinde geçirdiği "bir kaza" sonrasında öldüğünü söyledi ve İsmailzade'nim öldürüldüğü iddiasını yalanladı.Devrim Muhafızları'na bağlı Telegram uygulamasındaki bir haber platformu olan Ammariyon, önce albayın suikasta uğradığını bildirdi, ardından haberi sildi ve balkondan atlayarak intihar ettiğini duyurdu.Yine Muhafızlara bağlı Tasnim haber ajansı Cuma günü Albay İsmailzade'nin balkon korkuluklarının yetersizliğinden dolayı düştüğünü ve adli tıbbın ölüm nedenini doğruladığını bildirdi.İranlı yetkililer geçen ay Albay Hodayi'nin öldürülmesi nedeniyle İsrail'den intikam alma sözü vermiş, bu da İsrail'in vatandaşlarını İran'ın ajanlarının bulunabileceği bölge ülkelerine seyahat etmemeleri konusunda uyarmasına yol açmıştı.İsrail Başbakanı Naftali Bennett Pazar günü yaptığı bir konuşmada İran'ın yıllardır İsrail'e karşı vekilleri aracılığıyla terör eylemleri gerçekleştirdiğini ancak "İran rejimi için dokunulmazlık döneminin sona erdiğini" söyledi.