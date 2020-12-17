İranlı ajanlar , rejim muhalifini İstanbul göbeğinde kaçırdı kimsenin haberi olmadı

İranlı muhalif Habib Chaab'ın, İranlı ajanlar tarafından kaçırılması ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İranlı ajanlar, İranlı rejim muhalifi Habib Chaab'ı İstanbul'da tuzağa düşürüp önce Van'a ardından İran'a kaçırdı. İstanbul Havalimanı'ndaki güvenlik kameraları o anları dakika dakika kaydetti









İngiltere merkezli SKY News Türkiye'deki bu kaçırma olayını ilk haber yapan kuruluş oldu Televizyonun yayınladığı görüntülerde, İranlı muhalif Habib Chaab'ın Tahran'a kaçırılmasına ilişkin İstanbul Havalimanı'ndaki güvenlik kameraları tarafından dakika dakika kaydedildi.





CHAAB BÖYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ





İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kayboldu. MİT ve Emniyet'in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab'ın ardında bıraktığı esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.





MİT, İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.





MUHALİF CHAAB'A ESKİ EŞ İLE İSTANBUL TUZAĞI





İddiaya göre eski eşi, Chaab'ı 14 yıldır yaşadığı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki adrese geldi. Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi ve o anda bayıltılarak kaçırıldı.





İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü.





Muhalif ismin kaçırılmasında Zindaşti'nin yeğeni Bahtyar F. liderliğinde bir ekibin aktif görev aldığı ve Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.





9 TUTUKLAMA





MİT ile İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri casusları tek tek belirledi.





Hatta bu kişilerin plastik kelepçe alırken ve İranlı muhalifi kaçırırken kullandığı minibüsün görüntülerine de ulaştı.





Ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.