Samanyolu Haber /Dünya / İranlı bakandan ABD'ye Afganistan suçlaması /08 Mayıs 2022 23:19

İranlı bakandan ABD'ye Afganistan suçlaması

Afganistan'daki istikrarsız durumdan ABD'nin sorumlu olduğunu belirten İran İçişleri Bakanı Vahidi'nin ABD'nin politikalarının istikrarsızlık getirdiğini ifade ettiği belirtildi.

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ABD'nin Afganistan'da izlediği politikaları eleştiren İran İçişleri Bakanı Vahidi'nin ABD politikalarının ülkeyi istikrarsızlığa sürüklediğini iddia ettiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İran İçişleri Bakanı Vahidi, katıldığı cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Afganistan’ın başına ne getirdiklerini görüyorsunuz. Bu ülke halkından büyük bir kesimi yurtlarından göçmek zorunda kaldılar. Kalanlar da hep terör facialarını yaşıyorlar. İşte bütün bu faciaların asıl sorumlusu, uzun yıllar boyunca bu ülkede kendi siyasetlerini uygulayan Amerika’dır” dedi.
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