Samanyolu Haber /Gündem / İranlı gazeteci Türkiye'de 'kayboldu' /05 Haziran 2022 11:49

İranlı gazeteci Türkiye'de 'kayboldu'

İranlı muhalif gazeteci Mohammad Bagher Moradı'nın Ankara'da kaçırıldığı öne sürüldü. İran'da yaşarken rejim aleyhine yaptığı haberler nedeniyle yargılanan Moradi'nin aracı da terk edilmiş halde bulundu.

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Rejim aleyhine yaptığı haberler nedeniyle ülkesinde yargılanırken 9 yıl önce Türkiye'ye sığınan İran asıllı gazeteci Mohammad Bagher Moradı'nın kaçırıldığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Uluslararası Koruma ile Türkiye’de yaşayan Moradı, 30 Mayıs 2022’de ekmek almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Telefonuna ulaşılamayan Moradı’nın kullandığı aracı da terk edilmiş halde bulundu.

Ailesi, Moradı'nın İran istihbaratı tarafından kaçırıldığını belirterek cumhuriyet savcılığına başvurdu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, bugüne kadar kendisinden bir haber alınamadı. Moradı’nın babası Mohsen Moradı, “Oğlum, İran’da muhalif gazetecilik yapıyordu. İran istihbaratı peşindeydi. Oğlum, İran istihbaratı tarafından kaçırıldı” dedi.
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