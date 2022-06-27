İranlı mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu'ndan açıklama

"İRAN'A YÖNELİK TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA HER ZAMAN KARŞI OLDUK"





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ankara'da görüşmelerinin ardından açıklama yaptı. İran'ın komşularıyla ilişkilerini güçlendirmek istediğini söyleyen Abdullahiyan, "Komşularla ilişkileri daha da iyileştirmek yeni hükümetimizin en önemli eksenidir" dedi.Çavuşoğlu açıklamasında Ankara ile Tahran arasındaki karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istediklerini kaydetti. Türkiye ile İran arasındaki ikili ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ama geçen sene yüzde 62,5 bir artış oldu. Bu sene ilk dört aya baktığımızda bu artış devam ediyor. Yani bu düşüş artık tersine döndü" dedi.İki ülkenin Ankara ile Tahran arasındaki ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi koyduğunu ancak bunun çok gerisinde olunduğunu belirten Çavuşoğlu, "O nedenle daha fazla gayret sarf edip ticaret hacmimizi daha da artırmamız lazım. Ticaret hacmimizi ileriye doğru taşıyabilmek için elimizdeki mekanizmaları da iyi kullanmamız lazım. Bu amaçla 29. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantımızı kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" diye konuştu.İran'a yönelik yaptırımlara karşı olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki nükleer anlaşmanın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar gerekli adımları atarlar. Anlaşma sağlandığı takdirde bunun bölgemiz ve ikili ekonomik ilişkilerimiz için olumlu yansımaları olacaktır ve ticaretimizi istediğimiz hedeflere götürmek konusunda çok katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.