Samanyolu Haber /Gündem / İranlı mülteci kadın geri gönderme merkezinde istismara uğradı /22 Kasım 2020 11:34

İranlı mülteci kadın geri gönderme merkezinde istismara uğradı

İran sınırından Türkiye'ye gelen ve Van'da gözaltına alınan öğretmen Z.N.'nin geri gönderme merkezinde iki güvenlik görevlisi tarafından cinsel istimara uğradığı öne sürüldü.

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Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz yazısında "Z.N. adlı kadın öğretmen, her yıl on binlerce düzensiz göçmen gibi dağlarda donmayı, Van Gölü'nde batan bir teknede boğulmayı veya Covid-19'a yakalanmayı göze alarak, İran sınırını yayan aşıp Türkiye'ye girdi. İçinde bulunduğu göç kafilesi, Haziran 2020'de Van'a indi. Polis, 36 yaşındaki Z.N.'yi Van Otogarı'nda otobüs beklerken gözaltına aldı. Z.N., Van Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün tutuldu. Ülkesine iade edilmek üzere 10 Temmuz'da Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi." ifadesini kullandı. 

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

"Z.N., 24 Temmuz'da çevirmen eşliğinde şikayetçi oldu. Kamera görüntüleri izlendi. Z.N., cinsel istismarda bulunan iki güvenlik görevlisini teşhis etti. "
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