Samanyolu Haber /Dünya / İranlı sözcü 'manipülasyon' dedi: Dünyayı Çin'in rakam ve istatistikleri bu hale getirdi /06 Nisan 2020 11:26

İranlı sözcü 'manipülasyon' dedi: Dünyayı Çin'in rakam ve istatistikleri bu hale getirdi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Çin yönetiminin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Çin, Kovid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı." dedi.

SHABER3.COM

Cihanpur, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

"Çin Kovid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı." diyen Cihanpur, "Bu hastalığa yakalanan ülkeler, Çin'in açıklamalarını göz önüne alarak, hastalığın gripten daha hafif olduğunu zannetti. Böyle değil. Bu hastalığın döneminin iki ay olduğunu söylemek de mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

'Tahran'da durum 'kırmızı' seviyede'

Tahran'da durumun "kırmızı" seviyede olduğuna işaret eden Cihanpur, şunları söyledi:

"Tahran'da ölü ve vak'a sayısı düşüşe geçmişti. Ama Nevruz tatilinin bitmesiyle halkın şehre dönmesi ve iş yerlerinin açılması neticesinde, gelecek hafta rakamların artışını beklemek lazım. Önlemlere riayet edilmez ve konu hafife alınırsa, başkentte salgın yeniden başlayabilir."
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İranlı sözcü 'manipülasyon' dedi: Dünyayı Çin'in... Sonraki Haber >>

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:22