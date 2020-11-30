Samanyolu Haber /Dünya / "İranlı üst düzey komutan Irak'ta öldürüldü" iddiası /30 Kasım 2020 23:59

"İranlı üst düzey komutan Irak'ta öldürüldü" iddiası

İranlı Nükleer Bilimci Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da öldürülmesi sonrasında bu kez de benzer İranlı üst düzey bir komutanın Irak'ta öldürüldüğü iddiası gündeme geldi.

SHABER3.COM

Irak'ın Anbar eyaletinde, ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen bir SİHA saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusunda görev yapan üst düzey bir komutanın öldürüldüğü öne sürüldü.

Al Arabiya'nın Irak kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Müslim Şahdan, Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar Eyaletinde gerçekleştirilen bir SİHA saldırısında öldürüldü.

Habere göre, Şahdan'ın aracı Pazar akşamı El Kaim kentindeki bir kontrol noktasını geçtikten hemen sonra hedef alındı. İddiaya göre, saldırıda Şahdan ile beraber aynı araçta seyahat eden üç kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Hizbullahı'na yakın Al-Mayadeen televizyonu, olayı kendi kaynaklarına dayandırarak doğruladı.

İsrail basını 'koalisyon'u işaret etti

Tel-Aviv merkezli Israel Hayom gazetesi, saldırıyla ilgili olarak, "Geçmişte, Suriye-Irak sınır bölgesinde, İran destekli güçlere hava saldırıları düzenlemişlerdi" diyerek, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerini işaret etti. Israel Hayom ayrıca, Şahdan'ın lojistikten sorumlu üst düzey bir komutan olduğunu iddia etti.

İsrael Hayom öte yandan, Koalisyona ait jetlerin, Suriye'deki Ebu Kemal yakınlarında 10 ayrı hedefe daha saldırarak İran yanlısı güçlere büyük zahiyat verdirdiğini, mühimmat depolarını tahrip ettiğini öne sürdü.

Haberde ayrıca, Ebu Kamal yakınlarında İran'a ait İmam Ali askeri üssünün konuşlu olduğu ve Devrim Muhafızları tarafından geçen iki yılda inşa edilen bu üssün, İran tarafından Suriye'ye yönelik olarak yürütülen silah sevkıyatlarında önemli rol oynadığının altı çizildi.

Şahdan'ın öldürüldüğüne yönelik iddialar, İran nükleer programının mimarı olarak kabul edilen Muhsin Fakrizade'nin, 28 Kasım'da Tahran'da bir suikasta kurban gitmesinin hemen ardından geldi.

İranlı yetkililer, sert sözlerle suikastten İsrail'i sorumlu tutarken, İran merkezli Fars haber ajansı, saldırının bir kamyonete monte edilmiş "uzaktan kumandalı makineli tüfek" yardımıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Süleymani de aynı yöntemle öldürülmüştü

3 Ocak'ta, ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir havaalanına yönelik gerçekleştirilen SİHA saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.
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