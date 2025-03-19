İranlı vekilden Fidan'a şok '15 Temmuz' hatırlatması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Al Jazeera televizyonuna verdiği son demeç, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Fidan o mülakatında İran'ın Suriye'de Şam karşıtı grupları destekleyen faaliyetlerini kastederek "Belli bir grubu destekleyerek başka bir ülkede istikrarsızlık yaratmaya çalışırsanız, karşılığında başka bir ülke de size aynısını yapabilir." dedi.





Velev'de yer alan habere göre İran bu açıklamaya tepki göstermek üzere Türkiye'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak "iç işlerine müdahale etmeme" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Türkiye de diplomatik misilleme yaparak İran'ın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.





Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei yaptığı yazılı açıklamada, Fidan'ı bölgesel gelişmelerde "Amerika ve İsrail'in elini görmemek" gibi "büyük bir hata" yapmakla eleştirdi. Ayrıca Fidan'ı İsrail'in eylemlerini, özellikle de Suriye topraklarına tecavüzünü eleştirmemekle itham etti.





Fidan'ın açıklamasına yönelik dikkat çekici bir tepki ise iktidara yakın muhafazakar yönelimli İranlı bir milletvekili olan Ebrahim Rezaei tarafından yapıldı. Rezaei, sosyal medya hesabından Fidan'a seslendiği açıklamasında İran'ın 15 Temmuz'da Erdoğan hükümetine verdiği desteği hatırlatarak şunları yazdı: "Sayın Fidan, İslam Cumhuriyeti bölgedeki uluslar ve hükümetlerle angajman üzerine kurulmuştur… İslam Cumhuriyeti'nin politikaları ve şehit [Kasım Süleymani]'nin darbe sırasındaki çabaları olmasaydı, bugün ne Cumhurbaşkanınız ne de siz iktidarda olurdunuz. Penceremize bir taş isabet ettiğinde asla boş durmamayı öğrendik."





Öte yandan Muhafazakâr Jahan News tarafında yayınlanan bir yazıda Fidan'ın "yanılgısının kibrine yol açtığı" ifadeleri kullanılarak İran Dışişleri Bakanı'na "Fidan'a Türkiye'nin yerini ve İran'ın gücünü hatırlatması" çağrısında bulunuldu.