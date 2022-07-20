Samanyolu Haber /Dünya / İranlı yönetmen Penahi 6 yıl hapis yatacak /20 Temmuz 2022 09:35

İranlı yönetmen Penahi 6 yıl hapis yatacak

İranlı ünlü yönetmen Cafer Penahi'nin 2010 yılında "sisteme karşı propaganda yapmak" gerekçesiyle verilen ceza uyarınca 6 yıl hapis yatacağı duyuruldu.

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İran'da geçen hafta tutuklanan İranlı ünlü film yönetmeni Cafer Penahi'nin 2010 yılında hakkında verilen hapis kararı uyarınca 6 yıl hapis yatacağı bildirildi. Penahi, 2010 yılında hükümet karşıtı protestolara katılmasının ardından hakkında verilen 6 yıllık hapis cezasının iki ayını yatmış, şartlı tahliye edilmişti.

İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Mesut Setaşhi, ünlü yönetmenin, 2010 yılında verilen "o dönemde uygulanmış olması gereken" altı yıllık hapis cezasını yatacağını açıkladı.

Penahi, 2010 yılında hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için tutuklanmış, "sisteme karşı propaganda" suçundan altı yıla mahkum edilmiş, film yönetmenliği yapması ve senaryo yazması yasaklanmıştı. 2010'daki mahkeme kararıyla Penahi hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirilmişti. Ancak Penahi yurt dışında büyük ses getiren filmlerini gizlice yapmaya devam etmiş, pek çok uluslararası ödüle layık görülmüştü. Penahi, 2015'te "Taksi Tahran" filmiyle Berlin Film Festivali'nde birinci gelerek Altın Ayı ödülünü kazanmıştı. 2018 yapımı "3 Hayat" filmiyle ise Cannes'da en iyi senaryo da dahil olmak üzere uluslararası festivallerde çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

Cafer Penahi geçen hafta  başka bir film yapımcısı Muhammed Resulof'un durumunu takip etmek için savcılığa gittiği sırada tutuklama işlemi yapılmıştı. Penahi'nin Evin Cezaevi'ne götürülmesi sonrasında pek çok insan hakları örgütü karara karşı çıktı, baskıların sadece sinema sektörüne değil aktivistlere ve eylemcilere de yapıldığını vurguladı. Penahi geçen hafta İran’da tutuklanan üçüncü yönetmen oldu.
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