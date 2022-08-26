İran'da devrimden sonra ilk kez kadınlara izin verildi

İran’da, 1979’daki ‘İslam Devrimi‘nden 43 yıl sonra kadın taraftarlar ilk kez bir lig maçında tribünlerdeki yerini aldı.Ülkede kadınların maçlara gitmesi yasaktı. İlk kez Ekim 2019’da, milli takımın bir maçına gitmelerine izin verilmişti. 3 bin 500 kadın Kamboçya’yla oynanan Dünya Kupası eleme maçında tribünden takip etmişti.Yönetim, erkek kılığında taraftarı olduğu İstiklal Tahran’ın maçına erkek kılığına girerek gidip yakalanan, hapis cezası alacağını anlayınca adliye binasının önünde kendini ateşe veren Seher Hüdayeri’nin ölümünden sonra ‘yumuşamıştı.’ Ve, kadınlara milli takımın maçına gitme izni verilmişti.Hüdayeri, İran’da kadın hakları savunucularının sembollerinden biri oldu. O zamandan bu zamana kadınların spor müsabakalarını yerinde izlemeleri konusunda pek olumlu adım atılmadı.Dün akşam başkent Tarhan’daki Azadi Stadyumu’nda, İstiklal ve Mes Kerman takımları arasında oynanan maçı 500 kadın taraftar izledi. Kendilerine ayrılan özel bölmeden maçı takip eden kadın taraftarlar, takımının rengi dolayısıyla ‘Mavi Kız’ da denen Hüdayeri’yi anmadan geçmedi. Bir taraftarın elinde üzerinde, ”Mavi Kız, çok sayıda mavi kız stadyumlara girebilsin diye kendini feda etti” yazılı pankart vardı.