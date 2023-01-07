Samanyolu Haber /Dünya / İranlılar, bu günlerde neden kotlet köftesi görseli paylaşıyor? /07 Ocak 2023 09:26

İranlılar, bu günlerde neden kotlet köftesi görseli paylaşıyor?

İran'da protestolar devam ederken göstericiler bu defa İran'ın geleneksel et ve patatesli köftesi kotlet fotoğrafları paylaşmaya başladı ve bu durum ülkedeki rejim yanlısı muhafakazarların pek hoşuna gitmedi.

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Kotlet kelimesi aynı zamanda protestocular tarafından 2020 yılında ABD tarafından Bağdat'ta öldürülen Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin bedeni için de kullanılıyor.

Bazı İranlılar Süleymani'yi öldüren patlamanın çok güçlü olduğunu anlatmak için Süleymani'nin kotlet köftesi yapmakta kullanılan kıymaya benzediğini söylüyordu.

Bu hafta ölümünün üçüncü yıl dönümünde İran yönetimi tarafından şehit olarak anılan Süleymani sosyal medyada ise alaya alındı.


Tahran yönetimi Süleymani'nin öldürülmesi karşısında öfkesini korurken eski komutan hükümet karşıtı protestoların da hedefinde yer aldı.


Tahran'da toplanan bir protestocu grubun Süleymani'nin posterlerini yırttığı ve yaktığı rapor edilirken sosyal medyada da kotlet köftesi ile yapılan yemeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

Yönetimin bu göndermeye en açık tepkisi ise sosyal medyadan kotlet tarifi veren ünlü şef Navab İbrahimi'yi tutuklaması oldu.

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi olan şef Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde kotlet tarifi verdiği bir video paylaşmıştı. Video'nun yayınlanmasından saatler sonra güvenlik güçleri İbrahimi tutuklarken Instagram hesabı da kapatıldı.
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