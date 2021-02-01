Samanyolu Haber /Spor / İrfan Can'ın Fenerbahçe’den alacağı ücret belli oldu /01 Şubat 2021 19:05

İrfan Can'ın Fenerbahçe’den alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci'ye ödeyeceği ücret belli oldu.Fenerbahçe’nin Başakşehir’den transfer ettiği İrfan Can Kahveci’ye ödeyeceği ücret belli oldu.

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25 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe'den yıllık maksimum 15 milyon TL kazanacak (Bugünkü kurla 1.7 milyon Euro). Bu rakamın içinde maaş ve bonuslar da yer alıyor. Sarı lacivertli kulüp İrfan Can Kahveci için imza parası ödemeyecek.

1 MİLYON EURO ŞAMPİYONLUK BONUSU

Sarı lacivertliler bu transfer için Başakşehir’e 7 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe Kulübü, şampiyon olunması halinde Başakşehir’e 1 milyon Euro bonus ödeyeceklerini duyururken, milli futbolcunun bir başka takıma transferi halinde belirli bir miktarın Başakşehir’e verileceğini açıkladı. İmzayı atan ve sarı lacivertli formayı giyen İrfan Can Kahveci son günlerde sosyal medyada çok popüler olan ‘kahve’ fincanı ile poz verdi.

Fenerbahçe maliyetini açıkladı

İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili olarak KAP’a açıklama yapan sarı lacivertliler, transferle ilgili detayları verdi:

“Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir. Futbolcu’nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro’yu aşan tutarın %20 + KDV’si, Medipol Başakşehir FK ‘e ödenecektir.”

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