İrfan Değirmenci'den 'Altın Kelebek' açıklaması: Bana önce tazminatımı verin

Altın Kelebek adayları arasında yer alan ve isminin çıkarılmasını isteyen Kanal D'nin eski sunucusu İrfan Değirmenci, "Bana önce tazminatımı verin" dedi.







Daha önce Altın Kelebek ödülünü alan İrfan Değirmenci, konuya ilişkin açıklama yaparak "Kurum önce benim tazminatımı versin. Ben orayla davalıyım. Tazminat alacağım var. Altın Kelebek Ödülleri jurisi zaten taraflı. Ertuğrul Özkük, Cengiz Semercioğlu gibi isimler belirliyor. Böyle bir törende yer almak istemiyorum" dedi.





Fox TV sunucusu Fatih Portakal ve Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz da "sonuçların önceden belli olduğu" iddiaları üzerine adaylıktan çekildiğini açıklayan isimler olmuştu.





GEZİ VE SOMA'YI ANMIŞTI





İrfan Değirmenci, bir öncekinde ödül aldığı Altın Kelebek töreninde Gezi Direnişi ve Soma Maden Katliamı'nı içeren konuşmasıyla gündem olmuştu.





Değirmenci, ödül töreninde şunları söylemişti:





"Bu benim ikinci Altın Kelebeğim. 2011'de yılın en iyi anchormani anons edilirken kalbim duracaktı, ben daha heyecanımı yenemeden Uğur Dündar aldı ödülü. 2012'de bu kez sıra bendedir diye beklerken sahneye ustam Mehmet Ali Birand çıktı. Bu onun son ödülüydü. 2013'te bu kez ödül benimdi ancak biliyorsunuz o uzun Haziran'da bu tören yapılamamıştı. Ve ben ilk Kelebeğimi sessiz sedasız almıştım Eylül ayında. Tören yapılamadı çünkü dışarıdai sokakta, parklarda, kelebekler her zamankinden daha özgürdüler, daha renkliydiler, daha duyarlıydılar. Ve maalesef o kelebekler her zamankinden daha kırılgandılar. Ve bu yıl. Aslında Mayıs'ta yapılacaktı bu tören ancak yürekler kömür ateşi gibi yanerken, Soma'nın alevi yüzleri kavururken, biz de Haziran'a savrulduk. Ben bu kelebeği, ateşe uçan pervanelere, alın terini, emeği ve helal lokmayı yemeği bilen tüm güzel canlara armağan etmek istiyorum."





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