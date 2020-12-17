Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın İrfan Fidan projesi tıkır tıkır... /17 Aralık 2020 13:10

Erdoğan'ın İrfan Fidan projesi tıkır tıkır...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk dosyalarını kapatan İrfan Fidan soruşturmaların 7'nci yıl dönümünde Anayasa Mahkemesi üyeliğine bir adım daha yaklaştı.

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SAMANYOLUHABER- Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimde; İrfan Fidan (107), Nevzat Özsoy (65) ve Mustafa Erol (52) en çok oyu alan isimler oldu. 
Üç isim Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirecek. Erdoğan bir isimden birini AYM'ye üye olarak tayin edecek. 

4 Aralık'ta yapılması gereken oylamanın Fidan için 17 Aralık'a ertelendiği belirtilmişti.
İrfan Fidan kimdir? - Biyografiler

İrfan Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken 26 Kasım 2020'de Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine tayin edilen Fidan, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını kapatan savcılardan biriydi. 

17/25 ARALIK 2013 SORUŞTURMALARININ 7'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE 
 
Yargıtay üyesi İrfan Fidan, AKP'li 4 bakanın (Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar) İranlı Reza Zarrab'dan milyonlarca dolar rüşvet aldığına dair görüntü ve tapelere rağmen takipsizlik kararı verdiği soruşturmaların 7'nci yıldönümünde AYM üyeliğine bir adım daha yaklaştı. 
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