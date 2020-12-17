Erdoğan'ın İrfan Fidan projesi tıkır tıkır...

Üç isim Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirecek. Erdoğan bir isimden birini AYM'ye üye olarak tayin edecek.





4 Aralık'ta yapılması gereken oylamanın Fidan için 17 Aralık'a ertelendiği belirtilmişti.





İrfan Fidan





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken 26 Kasım 2020'de Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine tayin edilen Fidan, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını kapatan savcılardan biriydi.





17/25 ARALIK 2013 SORUŞTURMALARININ 7'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE

Yargıtay üyesi İrfan Fidan, AKP'li 4 bakanın (Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar) İranlı Reza Zarrab'dan milyonlarca dolar rüşvet aldığına dair görüntü ve tapelere rağmen takipsizlik kararı verdiği soruşturmaların 7'nci yıldönümünde AYM üyeliğine bir adım daha yaklaştı.

Yargıtay'da yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimde; İrfan Fidan (107), Nevzat Özsoy (65) ve Mustafa Erol (52) en çok oyu alan isimler oldu.