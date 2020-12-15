Samanyolu Haber /Gündem / Sarayda İrfan Fidan pazarlığı /15 Aralık 2020 09:51

Sarayda İrfan Fidan pazarlığı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı bağımsızlığını nasıl ortadan kaldırdığını gözler önüne seren bir vak'a daha!

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17 Aralık'ta Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinde koltuk kavgası başladı. 

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugün yayımlanan makalesinde, "İrfan Fidan, İstanbul Başsavcılığı'na iade edilebilir. Bu kavga Adalet Bakanı Gül'ü bile koltuğundan edebilir." iddiasında bulundu.

Saymaz şöyle devam etti: "Eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın Yargıtay'a atanması yargıdaki iktidar kavgasını görünür hale getirdi. Örneğin işadamı Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı davanın iddianamesi Başsavcı Fidan ve yardımcısı Hasan Yılmaz'ın imzasını taşıyor. İki ismin, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu İstanbul Grubu'ndan olduğu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile çatıştığı savunuluyor." 

"İRFAN FİDAN DOĞRUDAN ERDOĞAN İLE MUHATAP OLUYOR"

"Fidan'ın doğrudan Erdoğan ile muhatap olduğu ileri sürülüyor. Başsavcı Yardımcısı Yılmaz, iki ay önce hem Adalet Bakan Yardımcısı, hem Hakimler Savcılar Kurulu üyesi oldu." diyen Saymaz, "Yargı çevrelerine göre Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel isteği doğrultusunda Yargıtay'a atandı. Ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday oldu. Ancak bu işlem krize yol açtı." değerlendirmesinde bulundu. 

Yargıtay üyelerinin geleneklerin yukarıdan baskıyla bozulmasından rahatsız olduğunu iddia eden Saymaz, "Fidan'ın insani ilişkilerinin zayıflığından ötürü oy alamayabileceği konuşuluyor. Yargıtay'da 17 Aralık'ta yapılacak AYM adaylığı seçimleri için şimdiden sekiz hâkim adaylığını açıkladı." ifadelerini kullandı.

YA FİDAN'A OY VERİLECEK YA DA...

Saymaz şunları kaydetti: "İlk üçe girenler Erdoğan'ın önüne gidecek. Erdoğan, üç isimden birini atayacak. Fidan'ın üç isim arasına girmesi için Yargıtay'da kulis çalışmaları başladı. Ya Fidan'a oy verilecek ya da bazı adaylar Fidan lehine çekilecek. Öte yandan, kavganın diğer tarafı da boş durmuyor." 

Saymaz yazısında şunları kaydetti: "Fidan'ın vaziyeti netleşmediğinden İstanbul ve Ankara başsavcılıkları için atama yapılmadığını vurgulayan Saymaz, "Bu durum İstanbul'da ilk kez yaşanıyor. Fidan seçilemezse kriz büyüyecek. İhtimal o ki, ‘Hakan Fidan' formülü işletilecek. 2015 yılında milletvekili adaylığı için istifa eden MİT Başkanı Fidan'ın tekrar göreve dönmesi gibi İrfan Fidan da İstanbul Başsavcılığı'na iade edilebilir. Bu kavga Bakan Gül'ü bile koltuğundan edebilir." 
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