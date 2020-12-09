Samanyolu Haber /Spor / Irkçı ifade nedeniyle yarım kalan maçta tam 6 gol vardı /09 Aralık 2020 23:04

Irkçı ifade nedeniyle yarım kalan maçta tam 6 gol vardı

Dördüncü hakemin kullandığı ırkçı ifadeler nedeniyle yarıda kalan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçında ta 6 gol vardı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olan Medipol Başakşehir, rakibine 5-1'lik mağlup oldu ve Avrupa defterini yenilgiyle kapattı.

Dördüncü hakemin Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunduğu karşılaşma dün yarıda kalmıştı. Bugün 14. dakikada kaldığı yerden devam eden mücadelenin kazananı PSG oldu.

Neymar 21, 38 ve 50. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken Fransız ekibinin diğer gollerini 42. ve 62. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü ise 57. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

5-1 biten karşılaşmanın ardından PSG 12 puana ulaştı ve grubu lider tamamladı. Medipol Başakşehir ise topladığı 3 puanla Avrupa'ya veda etti.

Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

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