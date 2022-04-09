Irkçı Le Pen'in hedefi yine baş örtüsü

RTL radyosuna konuşan Le Pen, başörtüsünü tüm kamusal alanlarda yasaklama taahhüdünü yineledi ve bunun polis tarafından arabalarda emniyet kemerini kontrol etme ile aynı şekilde uygulanacağını söyledi.



Le Pen, "Emniyet kemerinizi takmamak nasıl yasa dışı ise, bu konuda da insanlara para cezası verilecek. Bence polis bunu çok rahatça uygulayabiliyor” dedi.



Le Pen, önerdiği yasaların birçoğunu referanduma götürmeyi planlıyor. Çünkü ayrımcı oldukları ve kişisel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Le Pen'in uygulamalarına itiraz ediliyor. Bu uygulamaların itirazlar yoluyla Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal edilmesini önlemek için referandumları kullanacağının işaretini veriyor.



Fransa'da halihazırda belediye ya da eğitim gibi kamu binalarında başörtüsü takmak yasak. Kamu çalışanlarının da başörtüsü takması yasak. Ancak bu kanunun tüm vatandaşlara eşit şekilde uygulanması için buradaki yasak sadece İslam dini değil tüm dini sembolleri içeriyor.



Başörtüsüne kamu kurumları dışında, (yüzü tamamen kapama hariç) diğer kamusal alanlarda bir yasak uygulanmıyor. Yakın dönemde plajlarda ya da havuzlarda 'burkini' yasaklama yönündeki girişimler Fransız Anayasa Konseyi tarafından kabul edilmemişti.



Le Pen ise, kamu kurumları dışında başörtüsünü kamuya açık alanlarda da yasaklamak istiyor.



Cumhurbaşkanı seçimine 3'üncü kez adaylığını koyan Le Pen, özellikle son bir aydır anketlerde seçimin ilk turunda alabileceği muhtemel oy oranının giderek yükselen isim olmasıyla dikkati çekiyor.



2022'deki seçim vaatlerinde göçün önemli yer tuttuğu Le Pen, bu konuda yeni yasa çıkarmayı ve bunun için referandum düzenlemeyi istiyor.



Yabancıların ülkeye girişlerinin kontrol edilmesini ve sınırlandırılmasını, ciddi suça karışmış ve kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesini isteyen Le Pen, ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini belirtti.