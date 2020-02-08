Almanya'da ırkçı parti krizi aşılamadı

Almanya, Thüringen eyaletinde ırkçı parti AfD'nin kördüğüm hâline getirdiği krizi aşılamadı.





Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) meclisi toplantısına Thüringen’de siyasi krize ortak olan CDU Thüringen Teşkilatı Başkanı Mike Mohring de katıldı.





CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer, parti meclis toplantısında oy birliğiyle şu kararları aldıklarını açıkladı:





*AfD ile gerek federal düzeyde, gerekse Thüringen Eyaleti’nde doğrudan ya da dolaylı bir işbirliği olmayacaktır.





*CDU, ne AfD ne Sol Parti ne de AfD’nin oylarına ihtiyacı olan bir adaya tek oy vermeyecektir. Sol Parti’nin adayı Bodo Ramelow, Thüringen Eyalet Meclisi’nde çoğunluğa sahip değildir.





*Thüringen’in istikrarlı bir hükumete kavuşması için en doğru yol erken seçime gitmektir.





*Ancak Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller (Die Grünen) ve Sol Parti’nin (Die Linke) erken seçimi arzu etmedikleri görülüyor.





*Bu durumda CDU, SPD veya Yeşiller’in bir başbakan adayı göstermesi durumunda erken seçim olmadan işbirliğine hazır. Ancak bu çabalar sonuç vermezse, erken seçim kaçınılmazdır.







Bunun üzerine açıklama yapan Thüringen Eyalet Meclisi Grup Başkanı Dirk Adams, “Kramp Karrenbauer bize tavsiye ya da talimat verme durumunda değil.” dedi.





Irkçı parti AfD'nin desteği ile FDP adayının Thüringen Başbakanı olarak seçilmesini halk, Hitler dönemine atıf yaparak, "Bir daha asla" yazılı pankartlarla protesto etti.

FDP LİDERİ LINDNER: HATA YAPTIK, SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORUM





Krize geç müdahale ettiği için parti içinde eleştirilere hedef olan FDP Lideri Christian Lindner, genel başkanlığını parti meclisinde güvenoyuna sundu.





Güven oylamasında 36 üyeden 33’ü Lindner’e “Evet” dedi. İki üye çekimser oy kullanırken, bir üye ise “Hayır” oyu verdi.





Lindner, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, partisinin Thüringen’de hata yaptığını ve parti lideri olarak bunun sorumluğunu üstlendiğini söyledi.





Lindner, FDP’nin eyalet meclisinde üçüncü turda başbakan adayı çıkarmasının ve AfD’nin oylarıyla seçildikten sonra bu sonucu kabul etmesinin hata olduğunu vurguladı.





AFD İLE İTTİFAK ANGELA MERKEL'İN PARTİSİNE OY KAYBETTİRDİ





Krizin ardından eyalette RTL ve n-tv televizyon kanalları tarafından yapılan ankette, en çok oy kaybına Federal Almanya Başbakanı Angel Merkel'in partisi CDU uğradı.





CDU’nun oyları yüzde 21,7’den yüzde 12’ye düştü. Kazanan ise Sol Parti. 2019 yılı ekim ayında yapılan seçimlerde yüzde 31 oy alan Sol Parti’nin oyları ankete göre yüzde 37’ye yükseldi.





SPD ve Yeşiller’in oylarında da hafif artış oldu. Aşırı sağ AfD’nin oyları yüzde 23,4’ten küçük bir artışla yüzde 24’e çıkmış görünüyor.





KEMMERING İSTİFA EDECEK





FDP ise ankete göre yüzde 4 oyla meclis dışında kalacak.





FDP’li Thomas Kemmering eyalet meclisinde başbakanlık seçiminde üçüncü turda aday olmuş, CDU ve AfD’nin oylarıyla eyalet başbakanı seçilmişti.





Ancak meclisin en küçük partisinin aşırı sağın oylarıyla başbakanlığına yoğun tepki gelmiş, bunun üzerine Kemmerich istifa edeceğini açıklamıştı.