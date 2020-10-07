Samanyolu Haber /Dünya / Irkçı parti suç örgütü ilan edildi /07 Ekim 2020 12:43

Irkçı parti suç örgütü ilan edildi

Yunanistan'daki Altın Şafak Davası'nda mahkeme, aşırı sağcı partinin suç örgütü gibi hareket ettiğine hükmetti. Altın Şafak lideri Nikos Michaloliakos'un da olduğu 7 eski milletvekilinin suç örgütü yönetmekten ceza alacağı belirtildi.

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Yunanistan'da faşist Altın Şafak Partisi'nin liderleri suç örgütü yönetmekten suçlu bulundu. 

Başşehir Atina'da temyiz mahkemesi, 2014 yılından beri devam eden davada Altın Şafak Partisi'ni "suç örgütü" olarak tanımladı.

Kararın akabinde partinin birçok liderine hapis cezası verilmesi bekleniyor.

Yunan polisinin, mahkeme salonunun dışındaki Altın Şafak destekçilerini dağıtmaya çalıştığı belirtiliyor.

Salonun dışında, "Nazileri bastırın" sloganıyla binlerce kişi de toplandı. 

Ekonomik krizin rüzgârını arkasına alan Altın Şafak, 2012 yılında 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan parlamentosuna giren ilk neo-Nazi parti olmuştu. 

ALTIN ŞAFAK ÜYESİ RAPÇİ FYSSAS'I ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
 
Yunanistan mahkemesi, faşist Altın Şafak'ın 'suç örgütü' olduğuna karar verdi
Parti lideri Nikos Michaloliakos ve 10'dan fazla üyesi, 2013 yılında faşizm karşıtı 34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssas'ın bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürülmesi sonrasında tutuklanmıştı. 

Bu cinayet ülke çapında protestoları tetiklerken, göçmen karşıtı ve ırkçı Altın Şafak'ın ofislerine baskınlar düzenlenmişti. 

6 yıldır devam eden davada, Altın Şafak liderleri ülkede 2012'den bu yana düzenlenen birçok ırkçı saldırıdan da sorumlu tutuluyordu. 
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