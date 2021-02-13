Samanyolu Haber /Dünya / Irkçı saldırıda hayatını kaybedenleri unutmadı /13 Şubat 2021 22:48

Irkçı saldırıda hayatını kaybedenleri unutmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Şubat 2020’de Hanau şehrinde ırkçı saldırıda hayatını kaybeden dokuz kişiyi anmak amacıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel ırkçı nefretten kaynaklanan korkunç saldırıda hayatını kaybedenleri andığını belirterek, “Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir.” dedi.

Irkçı saldırının Alman toplumunda barış içinde bir arada yaşama ve uyum için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Merkel, saldırıda ölenlerin isimlerini tek tek andı. 

"IRKÇILIĞA VE NEFRETE KARŞI DURACAĞIZ"

Merkel aşırı sağcı katilin bu insanları tanımadığını, sadece görünüşlerinden ve göçmen olmalarından nefret ettiğine dikkati çekti. 

Hanau’da geçen yıl yapılan anma etkinliğini ve aileler ile yaptığı görüşmeleri hiç unutmayacağını kaydeden Merkel, “Bu ülkede yaşayan bizler her birlikte ırkçılığa ve nefrete karşı duracağız.” ifadelerini kullandı. 

Merkel, Hanau’daki cinayetlerin, Halle’deki Yahudi sinagoguna yapılan saldırı ve Kassel Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi gibi ırkçı şiddet eylemlerinin aşırı sağcılığın neler yapabileceğini korkunç şekilde gösterdiğini belirterek, hükûmetin bu yıkıcı ideolojinin kökünü kazımak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya’nın Hanau şehrinde 19 Şubat 2020 gecesi iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türkiye kökenlinin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. 

Özel harekât timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

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