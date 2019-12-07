Irkçı saldırıya uğrayan Kürt öğrenciler okulu bıraktı

Antalya Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan 3 Kürt öğrenci, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait binada 1 Kasım’da uğradıkları ırkçı saldırını ardından okulu bıraktı.





Saldırıda bulunan 16 kişilik ülkücü grubu "Kürt ve HDP’liyi burada barındırmayacağız" diyerek Kürt öğrencileri boş bir odaya götürerek darp etmişti. Darp sonucu yaralanan öğrenciler, hastanede tedavi edildikten sonra saldırganlar hakkında şikâyetçi olması neticesinde Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamda ifadeleri alınan 16 MHP’li “Basit yaralama” suçundan ifadelerini alınarak serbest bırakılmıştı.







‘OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK’

Mezopotamya Ajansı’ndan Mehmet Aslan’ın haberine göre saldırıya uğrayan Şerif Sarıbulak ve Ali Bütkül adlı öğrenciler, can güvenlikleri olmadığı için okulu bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Saldırı sonrasında devam eden baskı ve tehditler sonrasında Baran Karaca adlı başkaca öğrencinin de okulu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi. Konuya dair konuşmaktan çekinen öğrenciler, yurt idaresinin kendilerine “Yurttan süresiz çıkarma cezası ile cezalandırılmanız gerekmektedir” diye yazı gönderip, savunma istediğini aktardı. Öğrenciler söz konusu soruşturmaya ilişkin şu ana kadar savunma vermediklerini söyledi.





KYK SALDIRIYI “KAVGA“ OLARAK GÖRDÜ





Yurt idaresince öğrencilerden istenilen savunma yazıda şöyle denildi:





“01.11.2019 tarihinde saat 00.20 civarında Mevlüt Gülenç, Mertcan Yaman, Emre Can Polat isimli öğrencilerin, sizi, Ali Bütkül, Ahmet Biçer isimli öğrencileri alarak başka bir odaya götürdüğü, odada kavga ettiğiniz ve Ahmet Biçer'in darp edildiğinin tespit edilmesi nedeniyle Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 23. Madde (2-k) bendi 'Yurt Öğrencileri üzerinde siyasi baskı kurmak' ve 23.Madde (2- n ) bendi 'Fiziki kuvvet uygulayarak yurt öğrencileri üzerinde baskı uygulamak. Hakimiyet kurmak, sindirmek' gereğince yurttan süresiz çıkarma cezası ile tecziye edilmeniz gerekmektedir. Yurt İdare ve işletme Yönetmeliğinin 26- 1 maddesi gereği, 'Disiplin cezası verilirken öğrencinin yurt içinde ve dışındaki hal ve hareketi, yurt idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğu psikolojik durumu ve diğer sebeplerde göz önünde bulundurularak bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir. Konu hakkındaki savunmanızı yazmanızı rica ederim."