Irkçı siyasetçi bu kez ileri gitti: 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' vaadi

PVV, resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi.







İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vaat edildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla "İslami ideoloji"nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.





Programda, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi.





Çifte vatandaş olanlar için seçim ve seçilme hakkı verilmeyeceği belirtildi.