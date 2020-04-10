Samanyolu Haber /Dünya / Irkçıları internetten yöneten Neo-nazi lideri 13 yaşında çıktı /10 Nisan 2020 16:07

Irkçıları internetten yöneten Neo-nazi lideri 13 yaşında çıktı

Uluslararası neo-Nazi örgütü Feuerkrieg Division'ın 13 yaşında Estonyalı bir çocuk tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Eesti Ekspress'in aktardığına göre Estonya polisi, internet üzerinden "bomba yapma teknikleri" paylaşan grubun liderinin peşine düştü. Ancak polis, bazı ülkelerde terör grubu kabul edilen uluslararası örgütün liderini bulduklarında 13 yaşında olduğunu ortaya çıktı. 

T24'te yer alan habere göre 13 yaşındaki neo-Nazi lider gözaltına alındı. Ancak Estonya yasasına göre 18 yaşındakilerin altına hapis cezası verilemiyor.  Geçen aylarda Feuerkrieg Division'ın üyeleri bazı ülkelerde tutuklanmıştı.

Örgütün çoğu üyesinin 20 yaşın altında olduğu tespit edildi.

Der Spiegel'in aktardığına göre Estonya'da savcılar, 13 yaşındaki çocuk için başka yasal önlemler arıyor.

Feuerkrieg Division'ın ABD, Britanya ve Almanya gibi birçok ülkede üyesi bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irkçıları internetten yöneten Neo-nazi lideri 13 yaşında... Sonraki Haber >>

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:12:18