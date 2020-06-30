Irkçılığa karşı bir tepki de Mercedes'ten...

Formula 1’de yeni sezon için Mercedes, yarışlarda kullanacağı W11 modelini tanıttı. Mercedes yeni sezonda klasikleşmiş gümüş rengi yerine ırkçılığa karşı mücadeleye dikkat çekmek için siyah araç tercih etti.





Formula 1’de son altı sezonun markalar şampiyonu Mercedes, yeni aracı olan W11’i tanıttı. Takımın Instagram hesabından yapılan paylaşımla araç tanıtılırken Mercedes’in bu sezon meşhur gümüş rengi yerine siyah bir araçla yarışacak olması dikkat çekti. Üçü son üç yılda üst üste olmak üzere altı dünya şampiyonluğu bulunan ve organizasyonun tek siyah pilotu olan Lewis Hamilton’un takımı Mercedes, renk düzeninde değişikliğe gitmelerinin sebebini ırkçılığa karşı mücadeleye dikkat çekmek olarak açıkladı.





Yapılan paylaşımda, “Yeni 2020 renk düzenimizi tanıtıyoruz. Takımımız ve sporumuzdaki çeşitliliği geliştirmek için bir taahhüt ve ırkçılığa ve her tür ayrımcılığa karşı savaşa takım olarak bağlılığımızın bir işareti…” ifadeleri kullanıldı.





ARACIN ARKASINDA ‘IRKÇILIĞA SON VER’ MESAJI VAR





Aracın Halo kısmında ise “End Racism” (Irkçılığa son ver) mesajı taşınıyor. Takımın patronu Toto Wolff “Irkçılık ve ayrımcılığın toplumumuzda, sporumuzda veya takımımızda yeri yok. Mercedes’in temel inancı budur. Ancak sessiz kalırsak doğru inançlara ve doğru zihniyete sahip olmak yeterli olmaz” dedi ve şöyle devam etti: “Sesimizi ve küresel platformumuzu, saygı ve eşitlik için kullanmak istiyoruz. Gümüş Ok, takımımız ve sporumuzda daha fazla çeşitliliğe olan bağlılığımızı göstermek amacıyla 2020 sezonunun tümünde siyah rengi taşıyacak.”