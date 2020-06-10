Irkçılığa karşı tarihi karar

Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Jack Dorsey, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) köleliğin sona erdirildiği 19 Haziran gününün Twitter ve Square şirketlerinde bayram ilan edildiğini duyurdu.





Dorsey şahsi Twitter hesabında, "Juneteenth" olarak da bilinen 19 Haziran'ı "kutlama, öğrenme ve bağlantı kurma günü" olarak nitelendirdi.





Dorsey, şirketlerinin ABD'deki ofislerinde 19 Haziran'ın bundan böyle tatil olacağını bildirdi.





FARKLI ÜLKELERDE DE TATİL





Twitter ve Square'in farklı ülkelerde de ofisleri olduğuna işaret eden Dorsey, bulundukları her ülkede bu tür özel günleri belirleyip şirket tatili ilan edeceklerini ifade etti.





Dorsey'nin bu kararı birçok teknoloji şirketinin ABD'deki sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı devam eden protestolara destek verdiği bir dönemde alması dikkati çekti.