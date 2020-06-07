Irkçılık Karşıtı Protestolar Dünya Geneline Yayıldı

Fransa

Fransa’da başkent Paris başta olmak üzere, Marsilya, Lyon, Nantes ve Lille gibi birçok büyük şehirde binlerce Fransız’ın katılımıyla, ırkçılığın protesto edildiği gösteriler düzenlendi.

Başkent Paris’te göstericiler belirli noktalarda polis bariyeriyle karşılaştı.



Avustralya





Avustralya’da da Sydney ve Brisbane başta olmak üzere birçok kentte meydanlarda ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi.





Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tahmin edilen gösterilerde halk, Amerika’daki ırkçılık karşıtı çağrılara destek vermekle birlikte, Avustralya’daki yerli halka ve azınlıklara yönelik ırkçılığı ve ayrımcılığı da protesto etti.





Birçok Avustralyalı’nın gösterilere yerli kabilelerin bayraklarıyla geldiği gözlemlendi.





Japonya





Japonya’nın başkenti Tokyo da, kentte sık rastlanmayan bir şekilde geniş kitlelerin katıldığı gösterilere sahne oldu.





Tokyo’daki göstericiler, ABD’deki ‘Siyahların hayatları önemlidir’ hareketine ve süregelen protestolara destek vermenin yanı sıra, Japonya’da bir polisin Kürt kökenli bir Türk vatandaşı sürücüye şiddet uyguladığı olayı da protesto etti.





Güney Kore





Güney Kore’nin başkenti Seul da Cumartesi günü geniş çaplı protestoların düzenlendiği kentlerden bir diğeri oldu.





Corona virüsü salgını önlemlerine büyük oranda uyan Güney Koreli protestocuların bazılarının maskelerinin üzerinde ‘nefes alamıyorum’ mesajı yazılıydı.





Tayland





ABD’deki protestoların destek bulduğu bir diğer Asya ülkesi de Tayland oldu.





Başkent Bangkok sokakları Cumartesi günü protestocuların sloganlarıyla yankılandı.