Irkçılık Karşıtı Protestolar Dünya Geneline Yayıldı

ABD'de başkent Washington'da, şu ana kadarki Floyd gösterilerinin en büyüğü düzenlenirken, Avrupa'da da özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'daki gösteriler dikkat çekti.
İngiltere
İngiltere'de protestocular Londra'da, Parlamento Meydanı'nda toplanarak "Siyahların hayatları önemlidir" anlamına gelen "Black lives matter" sloganını attı, ırkçılığa ve polis şiddetine karşı tepkilerini dile getirdi. İngiliz yetkililerin, bu tür toplu gösterilerin süregelen Corona virüsü salgını açısından büyük risk yarattığı yönündeki uyarılarına rağmen Londra'daki gösterilere katılım yüksek oldu.
Londra’daki gösteriler, Başbakan Boris Johnson’ın konutunun önünde küçük bir grup protestocunun polisle çatışması haricinde büyük oranda barışçı bir şekilde seyretti.
Almanya
Almanya’da da başta başkent Berlin olmak üzere Hamburg ve Münih de dahil birçok kentte binlerce kişi ırkçılık karşıtı mesajlarını protesto eylemlerinde aktardı. Özellikle Berlin’deki göstericilerin çoğunluğunun siyah renkte giysi giyindiği dikkat çekti.
Hamburg’da bir grup göstericiyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı, güvenlik güçleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.
Fransa
Fransa’da başkent Paris başta olmak üzere, Marsilya, Lyon, Nantes ve Lille gibi birçok büyük şehirde binlerce Fransız’ın katılımıyla, ırkçılığın protesto edildiği gösteriler düzenlendi.
Başkent Paris’te göstericiler belirli noktalarda polis bariyeriyle karşılaştı.
Avustralya
Avustralya’da da Sydney ve Brisbane başta olmak üzere birçok kentte meydanlarda ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi.
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tahmin edilen gösterilerde halk, Amerika’daki ırkçılık karşıtı çağrılara destek vermekle birlikte, Avustralya’daki yerli halka ve azınlıklara yönelik ırkçılığı ve ayrımcılığı da protesto etti.
Birçok Avustralyalı’nın gösterilere yerli kabilelerin bayraklarıyla geldiği gözlemlendi.
Japonya
Japonya’nın başkenti Tokyo da, kentte sık rastlanmayan bir şekilde geniş kitlelerin katıldığı gösterilere sahne oldu.
Tokyo’daki göstericiler, ABD’deki ‘Siyahların hayatları önemlidir’ hareketine ve süregelen protestolara destek vermenin yanı sıra, Japonya’da bir polisin Kürt kökenli bir Türk vatandaşı sürücüye şiddet uyguladığı olayı da protesto etti.
Güney Kore
Güney Kore’nin başkenti Seul da Cumartesi günü geniş çaplı protestoların düzenlendiği kentlerden bir diğeri oldu.
Corona virüsü salgını önlemlerine büyük oranda uyan Güney Koreli protestocuların bazılarının maskelerinin üzerinde ‘nefes alamıyorum’ mesajı yazılıydı.
Tayland
ABD’deki protestoların destek bulduğu bir diğer Asya ülkesi de Tayland oldu.
Başkent Bangkok sokakları Cumartesi günü protestocuların sloganlarıyla yankılandı.